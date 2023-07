É talvez um dos maiores desejos daqueles que são clientes da Primark: conseguir fazer as compras online. A mais recente novidade ainda não permite fazer isso, mas a busca por produtos tornou-se muito mais fácil. Lançado esta terça-feira, 18 de julho, o novo site da marca já se encontra disponível depois de uma experiência bem-sucedida no Reino Unido, no ano passado.

A partir de agora vai conseguir ver milhares de produtos das gamas mais vendidas nas lojas tendo sido criado com o objetivo de garantir a melhor experiência de compra desde a pesquisa de produtos até à compra final numa loja física.

De acordo com o comunicado, o site tem agora um novo design e navegação melhorada, incluindo um novo serviço que permite aos clientes verificar a disponibilidade de stocks e tamanhos na loja Primark mais próxima.

Sendo a montra de uma loja virtual onde se pode explorar o que está disponível em loja, o site apresenta uma seleção muito mais ampla das últimas coleções da Primark e itens essenciais em moda, artigos para casa, lifestyle, beleza, entre outros. Desta forma, é possível verificar novos modelos e linhas de calças de ganga, descobrir quem está por detrás da mais recente colaboração must-have ou explorar o que há de novo na sua seção preferida.

Para além de poderem verificar se um artigo está em stock na sua loja mais próxima, os clientes da marca passam a ver mais imagens dos produtos e a aceder a informações mais detalhadas dos mesmos, desde o tipo de tecido e materiais até instruções de lavagem que até agora só estavam disponíveis no rótulo ou na embalagem.

Os clientes também vão poder criar uma conta, dando-lhes acesso a uma nova funcionalidade de 'Wishlist', que lhes permite selecionar e guardar os seus produtos favoritos para ver mais tarde, bem como escolher a loja Primark mais próxima para navegar no website e subscrever a newsletter para receber todas as novidades e conhecer as novas coleções.