Chegou a Portugal pela mão da Watchers em 1996 mas só agora, 25 anos depois, é que acaba de inaugurar a sua primeira loja própria em território nacional. Localizada no número 225 da avenida da Liberdade, uma das artérias comerciais mais luxuosas da capital, a nova boutique da Jaeger-LeCoultre ocupa uma área total de 50 metros quadrados e resulta de uma parceria com Torres Joalheiros, uma empresa familiar portuguesa que já soma 111 anos.

Fundada originalmente pelo relojoeiro francês Antoine LeCoultre, na Suíça, em 1833, a companhia helvética inventou, em 1844, o Millionomètre, considerado o instrumento de medição do tempo mais preciso do mundo até então. A partir daí, a pequena oficina de relojoaria nunca mais deixaria de inovar. Em 1903, o gaulês Edmond Jaeger desafia o neto do fundador a produzir um relógio com um mecanismo que tinha desenvolvido. A Cartier adota-o.

A parceria de sucesso leva à mudança de nome em 1937. Atualmente, é uma das mais respeitadas manufaturas relojoeiras suíças. "É com enorme orgulho que damos as boas-vindas à primeira boutique Jaeger-LeCoultre em Portugal. Um importante marco para a Torres Joalheiros e um enorme reconhecimento da relação e do trabalho mútuo de cerca de 25 anos", regozija-se João Carlos Torres, presidente do conselho de administração da companhia.