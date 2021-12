Sem pretensões nem complexos, simples, elegante, descontraída e cool, com preços que variam entre os 40 € e os 85 €. Assim é a HIA, sigla de Here I Am, a marca de roupa que a manequim e empresária portuguesa, nascida em Sever do Vouga há 44 anos, lançou no início do outono. Integralmente produzida em território nacional, a primeira coleção da etiqueta, que acaba de ser reforçada com cinco novas propostas, garante conforto, elegância e individualidade.

Izar, Talitha, Adhara, Mirzam e Zaniah são as designações dos vestidos sensuais, perfeitos para a quadra de todas as iluminações. "Pensadas especialmente para a época festiva que se avizinha e para os dias mais frios de inverno, as novas cores de vestidos da HIA são ideais para conjugar com um hoodie ou uma sweater para que consiga um estilo effortless cool em qualquer ocasião", refere a marca em comunicado de imprensa. As propostas da modelo estão à venda online.