Irina Shayk elegeu um look da H&M Studio SS23 para no dia 1 de março passear pelas ruas de Paris. A modelo, atualmente com 37 anos, encontra-se em França para participar na Semana da Moda de Paris.

Para um simples passeio na rua, Irina usou um trench coat de 249 euros, um casaco de couro de 299 euros e umas botas de pele de 249 euros.

No total, são necessários mais de 797 euros para ter um look igual ao da modelo internacional. A boa notícia é que todas as peças se encontram disponíveis para venda no site da marca (hm.com).

