Numa altura em que tem sido falado pelas trocas de 'picardias' com a ex-mulher, Shakira, Gerard Piqué mostrou-se mais uma vez muito animado ao lado de uma modelo muito conhecida.

Piqué deixou de lado as 'guerras' com a 'ex' e posou ao lado de Irina Shayk num jogo repleto de estrelas da NBA, em Paris, esta quinta-feira.

A imagem rapidamente chamou a atenção de vários meios de comunicação internacionais, e está a circular nas redes sociais.

Leia Também: Bruxa na varanda e música no máximo. Shakira quer infernizar a ex-sogra?

Leia Também: Guerra sem fim! Matrícula do Twingo de Piqué tinha indireta para Shakira?