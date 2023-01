A guerra continua entre Shakira e o ex-companheiro, Gerard Piqué... e as trocas de farpas parecem não ter fim. Além de ter assinado um acordo com a Casio e de ter surgido em público com um Renault Twingo, o antigo jogador de futebol pode ter lançado novas indiretas à cantora.

Começou a circular nas redes sociais, estando já em destaque na imprensa espanhola, a teoria de que Piqué usou a matrícula do Twingo para reagir à nova música de Shakira.

Os fãs acreditam que os números presentes na placa, 2511, correspondem à data em que a colombiana terá saído com os filhos da casa onde ambos viviam, em Barcelona, a 25 de novembro [25/11/2022]. Já as letras MDJ podem ser uma abreviatura de "Me DeJó", que em português significa deixou-me. Ou seja, a matrícula seria uma referência à data em que Shakira saiu de casa e 'deixou' o antigo futebolista.



Recorde-se que Piqué resolveu surgir num evento público no último domingo a conduzir um Twingo, isto depois de a ex-companheira ter lançado uma música com várias referências à separação de ambos e ao facto de, alegadamente, ter sido traída e trocada.

"Trocaste um Ferrari por um Twingo", afirmou Shakira no tema, lançado em parceria com o DJ e produtor musical argentino Bizarrap.

