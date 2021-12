Idealizada para a mulher ousada que gosta de viver a vida por inteiro, a marca de moda sustentável, Capsula Organic Brand lança Essence, uma coleção repleta de peças que acompanham os momentos do dia a dia sem comprometer o conforto.

Inspirada nos contrastes de cores e nas paisagens vinhateiras do Douro, a coleção outono-inverno de Capsula pretende incentivar as mulheres a desfrutar da natureza e da cultura portuguesa.

Destaca-se a utilização de materiais orgânicos, como o linho e o algodão, para a produção de malhas, nas quais a intemporalidade dos tons neutros e a ousadia do azul e tijolo resultam em peças que se adaptam a todas as mulheres.

Versáteis para diferentes ocasiões, Essence é composta por vestidos, saias compridas, minissaias e camisas, apostando em franjas para lhes dar um acabamento divertido e diferente.

Num contexto de slow fashion, os modelos intemporais de Capsula Organic Brand – produzidos em pequenas fábricas locais em Portugal com materiais sustentáveis – procuram sensibilizar as pessoas a adotarem um estilo de vida consciente com escolhas responsáveis a fim de diminuir o impacto ambiental.

Assim, Capsula por ser uma marca orgânica que zela pelo ambiente, em conjunto com a associação Plantar uma Árvore, criou um movimento de moda consciente em que por cada compra de um vestido uma árvore é plantada. Este é um “movimento plantado” de norte a sul do país e nos Açores, em que cada peça comprada ajudará esta causa ambiental.

Na nova coleção fotografada nas vinhas do Douro, pretende valorizar o que Portugal tem para oferecer, desde o vinho às paisagens de cortar a respiração disponibilizando, no seu website, um roteiro pelo Douro Vinhateiro com sugestões para alojamento, refeições e atividades.

Decidida a demonstrar as suas convicções sobre sustentabilidade, empoderamento feminino e inclusão através da moda, a nova coleção da Capsula Organic Brand está disponível no site da marca.