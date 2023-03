No último ano, o setor do calçado atingiu um novo máximo histórico em matéria de comércio internacional. Constituído por mais de 1.900 empresas, responsáveis por cerca de 40 mil postos de trabalho, o Cluster de Calçado e Artigos de Pele em Portugal exporta mais de 95% da sua produção para 173 países, nos cinco continentes, o equivalente a 2.400 milhões de euros anuais.

É tempo de celebrar esta conquista e perspetivar uma nova década de afirmação do calçado português. Portugal tem a ambição “de ser a referência internacional da indústria de calçado e reforçar as exportações portuguesas, aliando virtuosamente a sofisticação e criatividade com a eficiência produtiva, assente no desenvolvimento tecnológico e na gestão da cadeia internacional de valor, assim garantindo o futuro de uma base produtiva nacional, sustentável e altamente competitiva”.

Com a consciência de que há muito para fazer, uma vez que nove em cada dez pares de calçado são produzidos na Ásia, a APICCAPS, através do projeto Portuguese Soul, volta a apresentar a excelência do calçado português.

Essa excelência é particularmente notória quando olhamos para o calçado em couro, que promove, desde a sua génese, a economia circular. O couro usado na indústria de calçado é, na sua esmagadora maioria, de origem bovina, ou seja, um reaproveitamento de uma matéria-prima nobre desperdiçada pela indústria alimentar. A durabilidade é outro elemento-chave na indústria: no caso do calçado em couro, o período de vida melhora consideravelmente, além de desenvolver uma nova aparência que agrega valor ao produto. O núcleo evolui com o seu ambiente. E o core business da indústria também.

Este é um momento de celebração do passado recente da indústria, mas também um momento de perspetivar e preparar o futuro, através da transformação da Portuguese Soul em happening durante a ModaLisboa Core, com produtos das marcas Ambitious, Carlos Santos, Campobello, Tatuaggi, Leather Goods by Belcinto, Luís Onofre, Miguel Vieira, Nobrand, Sanjo e Valuni.