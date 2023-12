Conseguir criar ténis que se adaptassem a qualquer ocasião: foi esta a principal preocupação da Hoff, uma marca de ténis da região de Alicante, quando se lançou no mercado online em 2017. Para não ser mais uma no vasto universo do calçado desportivo e se destacar da concorrência, apostou nuns ténis que oferecem conforto, tivessem um design moderno e que conseguissem incorporar detalhes únicos que fossem visualmente apelativos.

E assim nasceu a sua primeira silhueta unissexo, a City, cuja coleção é composta por modelos de diferentes cores batizadas com o nome de cidades de todo o mundo. E como esta é uma marca feita de detalhes, em cada um deles vai encontrar uma imagem da cidade correspondente impressa na sola.

Ainda que este continue a ser um dos seus bestsellers e um dos seus lançamentos mais icónicos, a marca tem disponíveis oito silhuetas desportivas que se adaptam a todos os gostos e estilos de vida, onde se incluem o Dinamic (direcionado para desporto de baixo impacto ou indoor), o Metro (com o nome de diferentes estações de metro de todo o mundo e que incorpora materiais sustentáveis), o Art (modelo com edições em colaboração com diferentes artistas) ou o Skyline (que incorpora detalhes tendência), e ainda botas e mocassins. Cada um deles destaca-se pelo conforto e qualidade dos seus materiais, incluindo uma palmilha memory foam que se adapta ao formato do pé.

Para quem visitar o novo espaço localizado no centro Amoreiras e tiver a oportunidade de conhecer ao vivo a sua coleção de calçado e de acessórios, depressa vai perceber que o segredo do seu sucesso reside nos pequenos detalhes que marcam pela diferença. Por exemplo, a mala Danali apesar de ser de pequenas dimensões consegue incorporar três compartimentos interiores onde é possível guardar todos os essenciais do dia a dia sem ficar nada de fora. Já a mala Everest destaca-se por ter uma carteira embutida e é um modelo que ao ter alças removíveis permite que estas sejam trocadas consoante o mood. De forma a proporcionar conforto no dia a dia, são confeccionadas em nylon, conhecido pela sua leveza.

O contraste de cor também faz parte do ADN da marca espanhola. Esta tanto consegue oferecer propostas com combinações de tons mais sóbrios e claros como de tons mais fortes para quem gosta de arriscar em peças statement que vão dar um toque fashion e trendy a qualquer look. Sendo uma marca desportiva consciente das tendências de moda atuais, não se admire se vir algumas das its girls portuguesas e espanholas rendidas às suas propostas de calçado e acessórios.

A par das mochilas, que foi a última novidade a chegar ao mercado em novembro, outra das grandes apostas da Hoff é a linha de ready to wear e outwear. Esta é composta por peças básicas com um twist que se adaptam a qualquer look devido à sua versatilidade, como é o caso de sweatshirts com logotipo, casacos acolchoados com mangas e capuz removíveis ou uma gabardine com uma gola amovível e permite que, no espaço de segundos, esta se transforme numa parka.

Recorde-se que a Hoff conta com 18 lojas físicas em todo mundo, onde se incluem capitais europeias como Madrid, Paris e Londres.

Descubra todas as propostas da Hoff na sua loja em Lisboa, localizada no piso 1 do Amoreiras Shopping Center, ou online.