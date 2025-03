“Olá. Sou a Caetana”. Com um sorriso aberto e uma postura acolhedora, Caetana Botelho Afonso recebe-nos para acompanhar o behind the scenes do seu primeiro editorial para o SAPO Lifestyle feito em exclusivo com a Dior.

Para quem acompanha aquela que é uma das "portuguese girls" pelas redes sociais – onde já soma 642 mil seguidores no Instagram e cerca de 180 mil no TikTok – nunca diria que, por detrás dos seus longos cabelos loiros, dos outfits nada discretos e das poses e danças divertidas que inclui nos seus #GRWM (Get Ready With Me) e #OOTD (Outfit of the day), se escondeu, até há bem pouco tempo, uma rapariga extremamente tímida e envergonhada. Caetana Botelho Afonso tornou-se um nome incontornável nas redes sociais, integrando um fenómeno viral que levou o nome de Portugal além-fronteiras. Se ainda não a conhece, aqui fica a apresentação: cresceu em Lisboa, trocou o curso de Gestão pelo de Psicologia e, apesar da influência da mãe e da avó no mundo da moda, o seu interesse pela área surgiu apenas no final da adolescência.

Foi durante a pandemia de COVID-19 que começou a mergulhar no mundo da moda, devorando revistas como a Vogue e a Elle, e experimentando combinações mais arrojadas e menos convencionais com as peças que já tinha no armário. “Eu achava que as pessoas se vestiam todas muito igual e era tudo muito aborrecido. Não percebia por que é que as pessoas não misturavam cores e não se podia misturar amarelo com azul. Às vezes eu misturava e gostava de ver. Então comecei a ir um pouco por aí e comecei a fazer um mix and match.”

Caetana Botelho Afonso x Dior Caetana Botellho Afonso nos jardins da Fundação Calouste Gulbenkian. Look: Vestido longo, bodysuit, ballerinas D- Journey, Soft Saddle bag e anéis D-Vinity, tudo Dior créditos: Fotografia: Tiago Sales para Dior/ Hair

Com o fim da quarentena, decidiu criar um perfil no Instagram e apostar nas redes sociais, onde começou a partilhar os seus looks diários, sempre com um toque original e longe do previsível. O que começou como uma forma de expressar o seu lado mais criativo acabou por ganhar dimensão mundial, impulsionado por um vídeo de 32 segundos publicado no TikTok, em outubro de 2023, pela também criadora de conteúdos Vicky Montanari. O vídeo tornou-se viral, alcançando 7,1 milhões de visualizações e ajudando a transformar a sua paixão pela moda e pela criação de conteúdo no seu trabalho a tempo inteiro.

Mas como é, na prática, o dia a dia desta "portuguese girl"? "Todos os dias são diferentes, mas não me sobra um segundo livre", conta. Entre reuniões, fittings, sessões fotográficas, uma caixa de emails sempre cheia, eventos e viagens dentro e fora do país, Caetana procura manter-se fiel a uma rotina onde os hábitos saudáveis continuam a ter um papel essencial. "Encontro muita paz na minha rotina", diz, explicando que, apesar do ritmo acelerado, há dois momentos do dia de que não abdica: um bom pequeno-almoço e a prática de exercício físico. "Acordo todos os dias por volta das 6h30/07h00 e vou sempre ao ginásio, ao Club 7, porque preciso de começar a manhã a fazer desporto. Gosto muito de pilates com máquinas e adoro um bom bootcamp. Odeio yoga", admite, sem rodeios.

Quando o tema é alimentação, a resposta não podia ser mais imediata: "Bebo um matcha e como um iogurte com granola. O resto, só o dia o dirá [risos]."

Caetana Botelho Afonso x Dior Caetana Botelho Afonso no Club 7. Look: Bomber, top, bermudas, ténis D-sketch Sneaker, carteira D-Journey, fita dupla AimeDior e brincos Dior tribales D-vinity, tudo Dior créditos: Fotografia: Tiago Sales para Dior/ Hair

Embora a vida de influencer pareça perfeita e glamorosa nas redes sociais, esta profissão exige muitas renúncias, especialmente no que toca ao tempo com família, amigos e até relacionamentos. As ausências prolongadas, sobretudo durante as Semanas da Moda internacionais, que podem durar quase um mês, são um dos desafios deste high-profile job. Para lidar com essa pressão, Caetana Botelho Afonso revela que a sua maior rede de apoio vem precisamente das outras "portuguese girls" – Vicky Montanari, Mafalda Patrício, Rita Montezuma e Inês Isaías.

“Como vamos sempre as cinco, elas são um suporte para mim. Foram pessoas super importantes, e que acho que me vão acompanhar para sempre, porque nós apoiamo-nos muito umas às outras. E num momento em que uma está stressada, a outra está lá para ajudar e depois é ao contrário. Acho que nós temos muita sorte porque tornámo-nos todas amigas.”

Caetana Botelho Afonso x Dior Caetana Botelho Afonso no restaurante Skizzo. Look: Casaco assimétrico, calças largas, ballerinas D-Journey, Carteira Miss Caro, ténis D-sketch Sneaker, colar Torque D-Vinity, brincos Dior tribales D-vinity e aneis D-Vinity, tudo Dior créditos: Fotografia: Tiago Sales para Dior/ Hair

Quando não está a trabalhar, adora fazer o que qualquer rapariga da sua idade gosta: passar tempo com o namorado e a família, sair com os amigos, ir à praia ou simplesmente ver um filme no sofá, onde não podem faltar pipocas. Nos seus tempos livres, também adora passear pela capital e descobrir novos lugares, que partilha nos seus posts e stories. Mas não se fica por aí: para quem procura bons lugares em Lisboa, Caetana tem várias recomendações. Para um brunch ou uma pausa para café, sugere o Heim Cafe e a livraria/café Good Company Books. Para almoço, o Hikidashi Taberna Japonesa, Água pela Barba ou o Solar dos Presuntos, e para um jantar especial, o Da Noi, Skizzo ou, para uma opção mais sofisticada, o JNcQUOI. Não é à toa que considera Lisboa a "melhor cidade para viver."

“Eu amo Nova Iorque, amo Paris, amo Amsterdão, amo Copenhaga mas não encontras nesses sítios o que tu encontras em Lisboa: praia, boa comida, pessoas super simpáticas e ótimo tempo”, diz. Os jardins da Fundação Calouste Gulbenkian e a Feira Ladra – que serviram de cenário a esta sessão fotográfica – são dois dos seus refúgios favoritos no coração da cidade. “É um jardim muito giro e muito agradável, que também tem exposições, e acaba por ser um sítio onde tu encontras muita gente diferente e cool”. Já a feira, localizada no Campo de Santa Clara, é um local de passagem obrigatório desde que começou a morar sozinha e a decorar a sua casa:“É um bom sítio para encontrar coisas vintage e roupa em segunda mão. Às vezes é super giro misturar as marcas de luxo com artigos vintage.”

Caetana Botelho Afonso x Dior Caetana Botelho Afonso na Feira da Ladra. Look: Casaco, bodysuit, skort, ténis Dior Leather High-Top sneakers, Soft Saddle bag, e brincos Dior tribales D-vinity, tudo Dior créditos: Fotografia: Tiago Sales para Dior/ Hair

Para quem pensa que o sucesso nesta profissão altamente competitiva depende apenas de sorte, a criadora de conteúdos explica que esse é apenas um dos fatores a ter em conta nesta equação. “É uma junção de trabalho e sorte, claro, mas sem trabalho nada cai do céu. Também acho que tens de estar rodeada das pessoas certas e nesse aspeto eu tive muita sorte. Cruzar-me com a Vicky, com a Inês e com a Mafalda foi tudo uma boa junção e também sinto que estava no momento certo, à hora certa.”

Impossível é uma palavra que não existe no vocabulário das redes sociais, onde até os sonhos mais improváveis podem tornar-se realidade da noite para o dia. Caetana Botelho Afonso é a prova de que, com paixão, criatividade, trabalho árduo e sorte, tudo pode acontecer. Aos 22 anos, integra o núcleo exclusivo de influencers portuguesas que têm o privilégio de colaborar com marcas de luxo de renome como Prada, Gucci, Loewe, Moschino ou Isabel Marant. Entre as suas conquistas mais marcantes, destaca a relação com a Dior, uma marca que, para Caetana, simboliza o pináculo da elegância. “Quando começas, nunca pensas que vais chegar àquelas marcas que tu queres mesmo chegar. Não percebes que essas marcas te estão a ver, não tens como saber que pessoas te estão a seguir e, de repente, quando percebes que elas te seguem e que querem trabalhar contigo é muito gratificante”, confessa.

Nesta sessão fotográfica, o estilo vibrante e colorido, caracterizado por texturas, padrões contrastantes e acessórios divertidos – que a catapultaram para a fama – dá lugar a looks que parecem saídos diretamente das passerelles parisienses, capazes de fazer inveja a qualquer amante de moda. A "portuguese girl", que teve o privilégio de vestir Dior da cabeça aos pés, não esconde que trabalhar com a maison francesa é um sonho tornado realidade. O branco e o preto – apresentados em versões lisas, estampadas ou com padrões – dominaram as peças desta coleção, que misturam elegância com toques modernos e desportivos. Entre os destaques, estão a mala Lady Dior, criada em 1995 e que recebeu o nome da Princesa Diana, a icónica Saddle Bag, popularizada por John Galliano nos anos 2000, e a nova it bag da temporada, a mala D-Journey. Peças que fazem parte do legado da marca e que Caetana Botelho Afonso usou com confiança e orgulho.

Caetana Botelho Afonso x Dior Caetana Botelho Afonso no restaurante Skizzo. Look: Casaco assimétrico, calças largas, ballerinas D-Journey, Carteira Miss Caro, ténis D-sketch Sneaker, colar Torque D-Vinity, brincos Dior tribales D-vinity e aneis D-Vinity, tudo Dior créditos: Fotografia: Tiago Sales para Dior/ Hair

Dos cinco looks ready-to-wear que teve a oportunidade de usar neste editorial, Caetana Botelho Afonso destaca dois, completamente diferentes do seu estilo habitual. "O look do Club 7, com as tranças messy e o casaco bomber oversized, mas também gostei muito do look do café Good Company Books que é mais sério, mas tem um toque cool graças aos acessórios, [como o lenço para a cabeça] que é um detalhe super importante."

Embora no dia a dia prefira não usar maquilhagem – o creme hidratante é o seu melhor amigo – Caetana confessa que, em momentos especiais como este, gosta de entregar-se à equipa responsável e deixar-se surpreender pela criatividade e talento de quem sabe. Para este editorial, a equipa de maquilhagem e cabelo criou um look glam completo, que realçou a sua beleza natural. Além do efeito bronzeado e das sombras suaves, o delineado branco e preto e as tonalidades de batom, que evocam a primavera, ajudaram a fazer a transição entre os looks. Nos cabelos, foram criados quatro estilos com um toque messy: ondas, tranças com fita, um high bun e um low ponytail com volume.

Caetana Botelho Afonso x Dior Caetana Botelho Afonso na livraria e café Good Company Books. Look: Blazer, calças, ténis D-sketch Sneaker, carteira Lady Dior e lenço em seda D-Floral, tudo Dior créditos: Fotografia: Tiago Sales para Dior/ Hair

Inspirada na coleção de ready-to-wear primavera/verão 2025 de Maria Grazia Chiuri, Caetana Botelho Afonso encarna a figura de uma amazona moderna: uma mulher forte, corajosa e destemida, pronta para enfrentar qualquer desafio com elegância, inteligência e astúcia. Esta coleção ganha um significado ainda mais profundo para a jovem influenciadora, considerando os três anos em que se dedicou integralmente às redes sociais. Ao longo desta jornada, a jovem experimentou tanto o lado bom quanto o negativo da internet. Em particular, o cyberbullying e o discurso de ódio online intensificaram-se quase instantaneamente, à medida que o fenómeno das "portuguese girls" ganhou uma escla internacional. "Acho que as pessoas que estão do outro lado do ecrã não têm noção do quanto isso afeta. Afeta-te a ti, mas também as pessoas à tua volta, que veem que ficas triste", reflete.

A par da polémica em torno da estética adotada e popularizada pelas "portuguese girls", que desde o início não recolheu muitos elogios na internet por não refletir de forma realista o estilo das portuguesas, a criadora de conteúdos revela que até aspetos simples, como o seu look bronzeado e o cabelo messy, foram alvo de críticas. "Chamavam-me patinho feio, diziam que tinha o cabelo desarranjado e estava despenteada."

Caetana Botelho Afonso x Dior Caetana Botelho Afonso no Club 7. Look: Bomber, top, bermudas, ténis D-sketch Sneaker, carteira D-Journey, fita dupla AimeDior e brincos Dior tribales D-vinity, tudo Dior créditos: Fotografia: Tiago Sales para Dior/ Hair

Como em tudo na vida, Caetana Botelho Afonso prefere ignorar os aspetos negativos da profissão, focando-se no melhor de cada situação. Para ela, uma das suas maiores missões como digital influencer é ajudar os seguidores a serem mais autênticos e fiéis a si mesmos, tanto na vida como na moda. "A dica que eu dou é para as pessoas experimentarem [com os seus looks] e, se gostarem de verdade, se de facto gostarem, não se importarem tanto com o que as pessoas dizem. Tu és a personagem principal da tua vida, tudo o resto é secundário", afirma.