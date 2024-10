Em “Living Beautifully in Paris” somos convidados a mergulhar a fundo naquele é o universo pessoal e glamouroso de Mathilde Favier e onde moda, beleza, gastronomia, arte e decoração são os grandes protagonistas. Naquele que é o seu primeiro livro, a diretora mundial de celebridades da Dior faz um retrato real e autêntico daquela que considera ser a cidade mais bonita do mundo através dos olhos do seu círculo de amigos. O SAPO Lifestyle esteve à conversa com Mathilde Favier, que passou por Lisboa, em outubro, sobre esta obra que a autora pretende ser "um raio de luz na vida" de todos aqueles que o lerem.

Pascal Chevallier