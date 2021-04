“Hidrata te”, sem hífen, assume o destaque nesta edição limitada de t-shirts que exprimem, de forma direta e prática, o propósito de Vitalis enquanto marca promotora da hidratação.

Criada em parceria com a marca portuguesa de t-shirts e acessórios Sem Hífen, é através desta nova abordagem que a empresa reforça o seu compromisso junto dos consumidores e chama a atenção para a necessidade de hidratação diária, mesmo durante o período de confinamento.

No âmbito desta novidade, a Vitalis vai oferecer uma t-shirt “hidrata te” através de um passatempo nas suas páginas de Facebook e Instagram. Para participar basta seguir as páginas aguavitalis e semhifen, fazer like no post e comentar de forma criativa o que o faz sair do sofá e vestir a camisola. A edição limitada está também à venda online.

Desde sempre associada ao desporto, a marca de água promove também o “Minuto de Hidratação”, incentivando pausas durante o dia para se a prática da hidratação. Para além desta ação, está já a preparar um conjunto de outras iniciativas que vão continuar a desafiar os consumidores a hidratarem-se e a manterem-se ativos.

Para mais informação clique aqui.