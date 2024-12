Depois de Istambul, Londres e Barcelona, Lisboa é o nome que se segue a ser homenageado pelo talento criativo da Off-White que se tornou famosa pelas suas peças de streetwear com toque luxuoso.

Este lançamento dedicado à cidade das sete colinas é a mais recente linha de t-shirts de edição limitada criada pela marca de luxo italiana com o objetivo de prestar homenagem a diferentes cidades mundiais.

Com o mote "Local Store Garment", esta coleção é composta por um modelo para homem que junta aqueles que são os códigos da marca - as Quotes e o Arrow - juntamente com o nome da capital que surge estampado em inglês nas costas em azul e branco.

"Lisboa, com as suas ruas de azulejos coloridos, a vista do Tejo e a música do fado, é uma cidade onde a tradição e a modernidade se misturam de forma harmoniosa, criando uma cultura urbana única. Uma combinação de património histórico rico com a energia criativa contemporânea de jovens artistas, músicos, dançarinos, skaters e atletas, provenientes de diversas culturas e influências. A inspiração perfeita para a criação da T-shirt “Lisbon”, que é também uma afirmação do poder cultural de Lisboa no contexto global da moda e do streetwear", pode ler-se em comunicado sobre esta novidade masculina que vai estar à venda, em exclusivo, na Fashion Clinic Men, em Lisboa.

Recorde-se que a Off-White foi fundada em 2021 pelo falecido estilista Virgil Abloh e já estabeleceu parcerias de moda com marcas como IKEA, Levi's ou o rapper norte-americano Kanye West.

Fabricada em Portugal em 100% algodão, a Lisbon T-shirt (325€) está disponível em duas cores - preto e branco - e limitada a 100 unidades.

Para mais informações, clique aqui.