Hello Kitty X Pull&Bear é a mais recente parceria de moda a chegar às lojas portuguesas e que promete despertar boas memórias dos anos 2000.

Esta coleção, lançada no dia 10 de maio, foi criada para assinalar um marco muito especial: o 50º aniversário da famosa gatinha autoria da designer Yuko Shimizu e que se tornou num verdadeiro fenómeno por todo o mundo.

"A coleção cápsula Hello Kitty x Pull&Bear baseia-se na estética Y2K e dá uma reviravolta no universo característico desta adorável personagem", refere a marca, em comunicado, sobre esta novidade.

O rosa é a cor de destaque desta linha de edição limitada e que está presente em diferentes tonalidades juntamente com o preto ou com a ganga.

T-shirts, tops, jeans, bermudas, fato de treino, biquínis e mini-saia são alguns das peças de vestuário disponíveis e que podem ser usadas em versões integrais ou separadamente.

Em todas elas é possível encontar a figura ou o nome da famosa gatinha em versões recortadas, cobertas com cristais ou estampadas.

"As peças têm pormenores de strass na saia, na t-shirt e nos acessórios para realçar a tendência Y2K que a proposta respira. Os fits, as lavagens e as cores conferem ao universo Hello Kitty um olhar atrevido e subversivo, mais próximo da rapariga Pull&Bear", conclui.

Cada um dos looks pode ser complementado por uma linha de acessórios composta por malas, lenços, fios e cintos de corrente.

A coleção Hello Kitty x Pull&Bear já está disponível online e nas lojas físicas da marca.