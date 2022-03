Com a primavera a aproximar-se, está na hora de desvendar a nova linha de Alpercatas Eco. Perfeitas para conjugar com todo o tipo de peças, desde os vestidos aos jeans, no campo ou na cidade, ninguém vai ser capaz de resistir a este calçado confortável, cool e amigo do ambiente.

As Espadrille Eco II, que chegam em cinco cores diferentes — algumas delas pastel —, são um modelo unissexo com solas de borracha super macias e flexíveis.

Estas alpercatas têm uma parte superior feita de 41% de algodão reciclado, certificado pelo selo de sustentabilidade da Better Cotton Initiative (BCI).

No entanto, avisamos que vai ser difícil escolher entre o modelo anterior e as Classic Flatform Eco, que combinam conforto e uma plataforma — uma das atuais tendências de calçado.

Elegante e amiga do ambiente, a parte superior é feita a partir de fios de algodão reciclados, sendo que há quatro versões disponíveis. O algodão usado chama-se khaki-shaded e é cultivado pelos produtores locais da Paraíba, no Brasil.