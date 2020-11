A edição de dezembro da revista Vogue fica para a história e Harry Styles é o protagonista ao tornar-se o primeiro homem na capa da prestigiada revista de moda.

O cantor, que se tornou conhecido como membro da 'boys band' One Direction, falou da sua ascensão no mundo artístico e do ícone que se tornou para a sua geração.

Além de já ter dado provas em Hollywood, tem sido cada vez mais elogiado pelo estilo arrojado. Nesta produção, apresenta-se com vestidos e saias, quebrando preconceitos e limites de género.

Uma das confissões que fez à publicação foi que quando vai a uma loja de roupa "dá por si a procurar peças de mulher porque são maravilhosas".

Veja abaixo alguns dos registos que marcam esta edição ímpar.

Leia Também: Harry Styles deixa recado a fã depois de ter estado na sua casa