Harry Styles conquistou os fãs ao partilhar a forma como reagiu a um percalço que lhe aconteceu há pouco tempo. O membro dos One Direction mostrou um recado que deixou a uma fã chamada Theadora, depois do seu carro ter avariado e o pai dela tê-lo convidado para entrar, enquanto o veículo era arranjado.

Nas redes sociais, a admiradora partilhou o recado do artista de 26 anos no qual se pode ler:

"Theadora, o meu carro avariou no fundo da rua e o teu pai generosamente convidou-me para entrar e beber uma chávena de chá. Sinto-me triste porque não nos encontrámos. Espero conhecer-te em breve. Trata as pessoas com gentileza. Com amor, Harry".

O recado termina com um PS. "Dei de comida ao peixe" e uma fotografia do cantor precisamente a fazer isto. Harry enviou ainda uma cópia do álbum 'Fine Line' autografada.

Theadora revelou-se bastante emocionada com a carta.

