Sempre com a simpatia que lhe é característica, Harry Styles foi surpreendido recentemente por um fã que o encontrou na rua, mais precisamente na Califórnia.

Kid The Wiz, nome do admirador em questão no Instagram, partilhou com os seguidores um vídeo do momento em que mostra um truque ao antigo membro dos One Direction, que o deixou de 'boca aberta'.

Não demorou muito até que o momento se tornasse viral nas redes sociais.

Pode vê-lo de seguida.

