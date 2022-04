Fundada por Sérgio Gameiro e Filipe Cardigos em 2010, a wetheknot é uma marca portuguesa de slow fashion - com propostas de vestuário e acessórios para usar no dia a dia e estimar para sempre - made in Portugal e based in Lisboa, cidade que acolhe a novíssima loja própria da marca, um espaço minimalista e pet friendly.

Depois de um espaço partilhado no Bairro Alto, Sérgio e Filipe abriram a primeira loja própria da wetheknot em Alfama, o bairro mais antigo de Lisboa, e também um dos mais típicos da cidade.

De portas abertas desde novembro do ano passado, a nova loja da wetheknot ocupa o número 41 da Rua São João da Praça, um local onde se respira um tempo diferente, com mais calma e menos azáfama.

Fiel à imagem e filosofia da marca, onde reina a simplicidade, a intemporalidade e o minimalismo estético, a nova loja da wetheknot apresenta-se como um espaço verdadeiramente clean, onde os holofotes estão todos apontados para as cores, materiais e linhas das peças de vestuário e acessórios da marca portuguesa.

wetheknot

Além dos básicos do dia a dia em algodão orgânico, dos acessórios em vegan leather e dos produtos de banho eco-friendly - os sabonetes e champôs sólidos produzidos por Teresa e Mário em Mafra, que se vêm juntar à oferta da wetheknot como extensão da filosofia sustentável de Sérgio e Filipe - é neste espaço que locais, turistas e vizinhos podem contatar com os próprios criadores (que dividem o seu tempo entre a loja de Alfama e o atelier, localizado na Mouraria), apaixonados por contar a quem por ali passa a história da marca, os materiais usados e como, com os cuidados certos, se pode prolongar a vida de cada uma das peças wetheknot.

Durabilidade e intemporalidade

Duas palavras que definem todas as propostas apresentadas pela wetheknot. Para Sérgio e Filipe, a missão é sempre qualidade e não quantidade - a marca portuguesa não trabalha em função das tendências ou estações do ano, mas antes com pequenos drops que vêm acrescentar peças com significado e sentido à oferta da marca, seja pelas suas cores, materiais ou cortes.

A sustentabilidade é também um dos maiores pilares da wetheknot. Desde a criação da marca que Sérgio e Filipe partilham o interesse de criar peças para o dia a dia que eles próprios querem usar, fazendo-o da forma mais sustentável possível.

Esta ambição reflete-se não só na procura de alternativas mais conscientes (e criativas) dentro da indústria da moda, mas também nos materiais usados pela dupla de criadores, desde o algodão orgânico ao vegan leather.

wetheknot créditos: wetheknot

Para a dupla, a sustentabilidade não se prende apenas com o respeito pelo meio ambiente, mas também pelas pessoas. É por isso que a transparência é um dos fatores-chave de todo o processo da wetheknot - a marca não procura destacar apenas os materiais usados, mas também as caras por detrás de cada uma das propostas wetheknot.

As peças de vestuário, os acessórios e os produtos de banho eco-friendly da marca são produzidos à mão em Portugal, por parceiros locais que colaboram há anos com Sérgio e Filipe - a Dona Manuela, costureira, o Sohil Vahora, costureiro e alfaiate, e Teresa e Mário, o casal responsável pela criação dos sabonetes e champôs sólidos da marca.

Com uma estética clean, simples e intemporal, as propostas da wetheknot estão não só disponíveis na loja online da marca, em wetheknot.com, mas também na loja física da marca.