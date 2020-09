A FV Concept Store chega para reforçar ainda mais o apoio da empresária a influenciadora Fernanda Velez às marcas portuguesas e adiciona um toque de requinte a um palácio mítico do século XIX em pleno coração de Lisboa.

A loja situa-se no primeiro andar da Embaixada, em frente ao Jardim do Príncipe Real, e os 70 metros quadrados parecidos a um quarto de luxo são essencialmente compostos por marcas portuguesas.

Fernanda Velez, criadora do bem-sucedido “Mercadito da Carlota”, que já teve várias edições físicas e durante a fase de quarentena contou com edições online, resolve agora apostar numa loja física e permanente reunindo mais de uma dezena de marcas da sua curadoria no mesmo local.

Desde calçado até fatos-de-banho, passando por joalharia, peças de vestuário (tudo para mulher) e até uma pequena seleção de peças de mobiliário, tudo pode ser encontrado entre as 12h e as 20h na FV Concept Store, um projeto de vários meses de planeamento e que culmina agora numa sala cheia talento nacional e envolvido em paredes recheadas de arte centenária, do Palácio Ribeiro da Cunha.