A consultoria de moda está de regresso ao CascaiShopping. Até 31 de dezembro, os visitantes do centro comercial vão poder ter acesso ao serviço gratuito de consultoria de imagem.

O Fashion Adviser estará no Fashion Advising Lounge para partilhar as melhores dicas de moda, bem como conselhos para presentes de Natal.

Fashion Adviser créditos: CascaiShopping

Este especialista irá traçar o perfil do cliente e acompanhá-lo pelas lojas do centro para descobrir as peças que melhor se adaptam ao seu estilo.

Com este serviço, vai ficar a par das novas tendências para este outono/inverno e descobrir a melhor forma de conjugá-las com o seu guarda-roupa, tornando as suas compras mais assertivas e promovendo o consumo sustentável.

O Fashion Advising Lounge está localizado no Piso 1, entre as lojas Pull & Bear e a JOTT, e cada sessão de consultoria tem a duração de cerca de uma hora e meia.

As marcações podem ser feitas através de um número de telemóvel (913 274 877) ou no próprio Fashion Advising Lounge.