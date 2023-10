Pepco

Depois de Coimbra, Porto e Albufeira, Lisboa foi das últimas cidades do país a receber uma loja da Pepco. Para inaugurar aquele que é o seu 14º espaço a nível nacional, a marca escolheu o Centro Comercial UBBO, na Amadora.

A loja, que está localizada no piso 1, combina uma grande variedade de produtos que abrange 500 categorias, onde se incluem moda, decoração, higiene, limpeza, snacks e animais.

Ao longo dos seus 823 m2 vai encontrar uma vasta oferta para toda a família, a preços baixos e mais amigos do ambiente, onde se incluem produtos feitos de palha, relva, bambu, madeira e algodão orgânico ecológico.

Zara

Mais ampla e mais tecnológica. Assim é a nova Zara que acaba de reabrir portas no Alegro Montijo com um novo conceito.

Um ponto de recolha de compras online e caixas de autocobrança são algumas das novas funcionalidades disponíveis neste espaço com mais de 2.000 m2 e conta com coleções de mulher, homem e criança.

Para além disso, agora também será mais fácil encontrar os seus produtos favoritos, assim como o respetivo stock, em loja com a ajuda da APP da marca espanhola. Outro destaque vai para a existência de um contentor onde os clientes podem colocar roupa usada para efeitos de reciclagem.

A Zara está localizada no piso 1.

Stradivarius

A Stradivarius acaba de abrir aquela que é, provavelmente, uma das suas maiores lojas em Lisboa. Ocupa mais de 500 m2 e está localizada no piso 1 do centro comercial Colombo.

Esta inauguração insere-se no conceito Wave lançado pela marca espanhola que junta inovação, design e sustentabilidade no mesmo espaço. "O conceito WAVE baseia-se no uso de materiais naturais criando texturas e relevos nas paredes numa paleta de brancos, cinzentos, ocres e beges que se fundem com um chão na mesma tonalidade. O mobiliário, de formas e acabamentos arredondados, saem do teto para criar um espaço limpo e de estética minimalista em que as coleções são as principais protagonistas", refere a marca.

Para evitar filas e tempos de espera alargados, a nova Stradivarius conta com diferentes caixas self-checkout, caixas específicas para devoluções e ainda o serviço Click & Collect. Se tiver roupa usada que já não usa, pode dar-lhe uma nova vida e deixá-la num dos vários contentores de reciclagem instalados na loja para o efeito.

Oysho

Se é cliente habitual do CascaiShopping e tem por hábito dar uma vista de olhos nas últimas novidades da Oysho, vai reparar que a loja localizada no piso 1 está de cara lavada.

O espaço - que agora conta com mais 374 metros quadrados - foi alvo de uma ampliação, está com um visual mais clean e mais tecnológico. As grandes novidades vão para as duas caixas de pagamento automáticas e um pick up point para o levantamento de encomendas online.

Aqui vai encontrar linhas de desporto mais técnicas e cápsulas, para a prática de modalidades como Fitness, Yoga, Running, Trekking ou Ténis.

Scalpers

A Scalpers é uma das grandes novidades do Centro Comercial Vasco da Gama para esta reentré. A marca de roupa espanhola acaba de inaugurar uma loja de 166 metros quadrados neste espaço comercial da Grande Lisboa dedicada exlcusivamente a vestuário masculino.

"Além de propostas mais casuais, a marca apresenta uma linha de regresso ao escritório com looks para os mais formais e para os mais descontraídos. Para esta coleção também foram desenvolvidas várias sugestões de acessórios como as mochilas e os tote bags", pode ler-se no comunicado enviado.

A Scalpers está localizada no Piso 1.

Deichmann

Desde o fim de setembro que a Deichmann do Fórum Barreiro conta com um novo conceito. Após um processo de remodelação e amplicação, a loja de calçado alemã apostou em montras com ecrãs interativos, um espaço mais amplo e um design moderno.

Ao longo dos seus 346,27 m², os clientes podem explorar diferentes ofertas de calçado para toda a família com preços acessíveis e agora disponíveis em secções específicas criadas para o efeito.

"A cada secção está associada uma cor para que os clientes saibam logo onde poderão encontrar as peças que procuram, aos homens foi atribuída a cor cinzenta, às mulheres um tom nude e, por último, a secção das crianças está identificada a verde", pode ler-se no comunicado oficial.

Kiabi

O Retail Park do Seixal acaba de adicionar uma nova loja ao seu portefólio: chama-se Kiabi e abre portas no dia 4 de outubro.

Naquele que é o seu 10º espaço comercial em território português, os fãs da marca francesa vão poder encontrar diferentes propostas de vestuário para mulher, homem, criança e bebé.

Recorde-se que a Kiabi é uma marca de ready-to-wear fundada em 1978 e que se destaca por oferecer diferentes propostas de moda acessível, responsável e sustentável para toda a família.

Women'Secret

O shopping La Vie acaba de receber aquela que é a 58ª loja da Women’secret em território nacional. Este novo espaço comercial, localizado nas Caldas da Rainha, abriu portas no piso 2 e possui 155 m2.

Aqui poderá encontrar uma grande variedade de produtos a que a marca já nos habitou: roupa interior, roupa para dormir, peças de banho e acessórios.

"Referência no sector, as peças Women’secret combinam elegância, feminilidade, conforto e qualidade. Coleção após coleção, tem vindo a apostar em processos de confeção mais amigos do ambiente e numa cuidada seleção de matérias-primas mais sustentáveis", explica a marca em comunicado.