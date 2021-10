A On, a marca suíça que em pouco mais de 10 anos revolucionou o mercado da corrida mundial, apresenta o novíssimo Cloudaway Kanazawa em exclusivo na Wrong Weather, no Porto, dia 21 de outubro, numa edição super limitada de 12 pares.

Como concept store única no panorama nacional, com uma seleção de marcas exclusivas, nos segmentos de vestuário, calçado e acessórios, a Wrong Weather surge como o local ideal para apresentar os Cloudaway Kanazawa.

Os novos Cloudaway Kanazawa, com o seu design de linhas clean e futuristas, inserem-se na gama Performance All Day (PAD) da ON e inspiram-se na estação Shinkansen de Kanazawa, no Japão.

Muito mais do que uma mera estação de comboios, é uma fusão arquitetónica entre o antigo e o novo com uma malha metálica de linhas simples e despojadas.

Construídos numa malha leve feita com materiais reciclados e com um sistema de fecho com atacador elástico e botão de pressão, que facilita o calçar, os Cloudaway Kanazawa introduzem ainda alguns elementos visuais metalizados num aceno ao design industrial e às selvas urbanas que são o seu habitat natural.

Cloudaway Kanazawa créditos: On

A sola apresenta um Speedboard personalizado que transforma energia em movimento e ainda um mapa 3D do vale Engadine – a sede da On – em relevo.

Os novos Cloudaway Kanazawa estão disponíveis a partir de dia 21 de outubro, em exclusivo na Wrong Weather, no Porto, e custam €179,95.