A MartiDerm acaba de apresentar o seu mais recente lançamento: SUN CARE, a primeira gama de fotoprotetores que se ativam com a radição UV, graças à tecnologia exclusiva PHOTO-ACTIVE SHIELD TECH.

"Esta abordagem revolucionária, desenvolvida em laboratório pela Martiderm, apresenta uma combinação exclusiva de filtros solares e outros ingredientes ativos que têm a particularidade de se ativarem com a radiação UV, garantindo uma maior eficácia contra a radiação solar, com um menor número e concentração de filtros solares. Para além da redução da concentração de filtros, foram selecionados os menos nocivos para o mar, o planeta e a pele - uma inovação Martiderm que cuida da sua pele, ao mesmo tempo que cuida do planeta", informa a marca em comunicado.

"Com um pedido de patente já submetido, a tecnologia PHOTO-ACTIVE SHIELD TECH® tem na sua base dois ingredientes ativos inovadores: o extrato de cacau, que protege a pele dos danos causados pela luz azul, e o extrato de chicória, que atua de forma semelhante à Vitamina D - ao promover a renovação da pele e prevenir os sinais de envelhecimento", acrescenta.

Os produtos estão à venda em farmácias e parafarmácias online e offline.

Veja as fotos da gama em baixo

Alguns produtos

ACTIVE [D] FLUID SPF 50+

PVPR: 25,65€ (50ml)

Fotoprotetor facial que integra a tecnologia PHOTO-ACTIVE SHIELD TECH®, que permite otimizar a concentração de filtros na fórmula, garantindo a máxima proteção (UVA, UVB, IV e luz azul) para todos os tipos de pele.

Proteção muito elevada SPF 50+

Restaura a pele

Contém ativos hidratantes e antioxidantes

Para todos os tipos de pele

ACTIVE [D] FLUID SPF 30

PVPR: 25,65€ (50ml)

Fotoprotetor facial de textura fluida que integra a tecnologia PHOTO-ACTIVE SHIELD TECH®, que permite otimizar a concentração de filtros na fórmula, garantindo a máxima proteção (UVA, UVB, IV e luz azul) para todos os tipos de pele.

Proteção elevada SPF 30

Restaura a pele

Contém ativos hidratantes e antioxidantes

Para todos os tipos de pele

MINERAL [D] FLUID SPF 50

PVPR: 25,65€ (50ml)

Fotoprotetor facial de textura fluida formulado exclusivamente com filtros minerais para proporcionar uma proteção elevada e global (UVA, UVB, IV e luz azul) especificamente para pele sensível. Contém ativos hidratantes, antioxidantes e prebióticos que potenciam os mecanismos naturais de defesa da pele. Livre de filtros químicos.

Proteção elevada SPF 50

Restaura a pele

0% de filtros químicos e sem perfumes

Contém prebióticos

Para pele sensível

BRONZE [D] FLUID SPF 30

PVPR: 25,65€ (50ml)

Fotoprotetor facial de textura fluida que potencia e prolonga o processo natural do bronzeamento, através de um agente ativador de melanina - Melanin Active - para um resultado radiante e uniforme. Contém ativos hidratantes e antioxidantes que contribuem para a recuperação da função barreira da pele.