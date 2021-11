O sérum antienvelhecimento reforçado por Lifeblood da Shiseido apresenta uma ação de dupla de defesa para uma pele mais forte e visivelmente mais jovem.

"Premiado com mais de 200 prémios de beleza, o sérum ULTIMUNE revela a beleza da pele desde o seu interior, graças à sua capacidade de fortalecer as defesas da pele. Hoje o ULTIMUNE reinventa-se e revela uma fórmula ainda mais poderosa reforçada pela Lifeblood. Com base em mais de 25 anos de investigação, a tecnologia ImuGenerationREDTM faz parte da nova abordagem Lifeblood que combina a energia do fluxo vital com as capacidades de autodefesa para elevar a pele à sua condição ideal", explica a Shiseido em comunicado.

O resultado?

"Uma pele plena de saúde, visivelmente mais suave e hidratada, mais viva do que nunca", diz a nota. O sérum ULTIMUNE "estimula o poder defensivo da pele, mesmo em situações de stress, graças à presença de ingredientes vegetais poderosos", refere.

"Enriquecida em extrato por hibiscus roselle fermentado, a tecnologia ImuGenerationRED visa duas células-chave no sistema de autodefesa da pele, para combater fatores internos e externos que impactam a saúde da pele e aceleram o envelhecimento", indica a nota. O sérum "enriquecido com extrato de folha de houttuynia cordata" fortalece "a rede de fluxo vital para garantir um fornecimento constante de nutrientes essenciais e células defensivas a todo o tecido cutâneo", acrescenta.

Os testes clínicos confirmam a ação intensamente hidratante e retexturizante do sérum ULTIMUNE. Os estudos revelam também uma diminuição visível das rugas, assim como uma melhoria significativa na luminosidade, suavidade e resiliência da pele, as três qualidades essenciais de uma pele plena de saúde.

Segundo os estudos, 97% das mulheres que testaram o produto consideram que a sua pele estava mais luminosa, 100% sentiram que estava mais resiliente e 97% mais bonita.

Em apenas um dia, a pele fica intensamente mais hidratada. Em dois dias, a pele proporciona uma sensação de suavidade e flexibilidade. E em apenas 3 dias, a pele fica mais luminosa, adianta a marca.

Mais sustentável

"Refletindo o compromisso do grupo Shiseido, e ansiosa por contribuir para um mundo melhor, a Shiseido adotou uma série de iniciativas eco responsáveis chamadas de Sustainable Beauty Actions (SBAS). Como parte deste programa, a criação de embalagens sustentáveis tornou-se uma das principais prioridades do grupo", afirma ainda.

O novo frasco ULTIMUNE "insere-se neste caminho de desenvolvimento sustentável e é recarregável", conclui. O interior da tampa branca da recarga é maioritariamente composto por plástico de origem vegetal e o estojo de cartão é feito de papel certificado FSC vindo de florestas geridas responsavelmente.