Leite corporal mais vendido em França já está à venda em Portugal

"Chegar a número um no mercado de dermocosmética em França não é tarefa fácil. Ainda para mais no mercado dos leites corporais onde a concorrência é feroz e o dinamismo se impõe", conta Joana Sousa, farmacêutica e CEO da Salus2be, em declarações ao SAPO Lifestyle.

"A textura e a capacidade extrema de hidratação, mesmo para as peles mais sensíveis, fazem do Topicrem Leite Ultra-hidratante o preferido de tantos consumidores e também já o meu", admite.

"A marca Topicrem desperta o interesse através deste produto estrela", refere. "Como farmacêutica que sou, não podia deixar de ficar indiferente ao rigor na seleção e pureza de todos os ativos e excipientes, típico de um laboratório farmacêutico. Daqui resulta uma eficácia e segurança extrema", acrescenta.

O Topicrem UH Leite de Corpo Ultra-Hidratante, que é líder em frança no mercado dos leites hidratantes de corpo, é utilizado por milhões de mulheres, homens e crianças em todo o mundo.

Quais as suas propriedades?

Este leite destaca-se da concorrência pela sua textura fluida, não gordurosa, agradável, fragrância icónica, rápida absorção, mas acima de tudo pela pureza e origem dos seus principais ingredientes ativos.

Os ingredientes ativos são de origem natural e fisiológica, o que permite que estes possuam uma elevada compatibilidade com todos os tipo de pele, inclusivamente com a pele sensível, assegurando elevados padrões de segurança e eficácia, que contribuem para que este leite hidratante seja reconhecido e recomendado por dermatologistas em todo o mundo.

O PVPR do Topicrem é de 19,50 euros (500ml)

O Topicrem UH Leite de Corpo Ultra-Hidratante apresenta uma galénica (textura) inconfundível, que aliado aos seus elevados padrões de segurança e eficácia destina-se a todo o tipo de peles e a todas as idades.

A Topicrem nasceu dos laboratórios farmacêuticos franceses Mayloy, pioneiros na indústria farmacêutica francesa desde 1909, no desenvolvimento e fabrico de medicamentos fitoterapêuticos e especialistas no tratamento de doenças crónicas, probióticos e do foro dermatológico.

O Topicrem custa 19,50 euros (500ml) e está disponível no site da Para-Farma.