O Calendário do Advento da marca de cosmética Lush proporciona uma contagem decrescente até ao Natal repleta de ingredientes frescos e naturais. Ao todo são 25 produtos cuidadosamente selecionados para tornar a espera até ao dia mais mágico do ano ainda mais alegre.

Esta caixa reutilizável está recheada de velhos favoritos e de produtos exclusivos que só poderá encontrar neste calendário, que custa 235 euros.

Calendario do Advento da Lush créditos: Lush

Este ano, o Calendário do Advento foi desenhado pela artista londrina Sally Kelly. A ilustração original foi criada com aquarela e óleo fluorescente e foi inspirada pela natureza e pelos animais que correm em liberdade: uma mensagem contra os testes em animais na indústria da cosmética.

A caixa é feita à mão com cartão 100% reciclável e está pensada para ser reutilizada, servir como um novo presente ou ser reciclada. O laço de poliéster é feito na sua totalidade a partir de garrafas de plástico recicladas.

MAS... A MAGIA DO NATAL NÃO TEM DE TERMINAR NO DIA 25

A Lush oferece ainda o calendário "12 DAYS OF CHRISTMAS" (98 euros). Este calendário conta os dias desde o Natal até ao Dia de Reis e permite descobrir, a cada dia, um novo produto para converter estes últimos dias de festividades em momentos de cuidado e relaxamento.

12 DAYS OF CHRISTMAS créditos: Lush

Inspirado na canção natalícia “12 Days of Christmas (12 Dias de Natal)”, está decorado com as ilustrações da Sophie Forsdyke, da loja de Croydon, e da Rachel Norden. As ilustrações têm um estilo tradicional e representam cada um dos personagens da canção.

A Lush inventa, fabrica e vende cosméticos frescos e feitos à mão em lojas em 48 países. Em Portugal existem 3 lojas físicas, todas elas em Lisboa.