Calendário de advento personalizado

Engane-se quem pensa que os calendários de advento são só de chocolate e apenas para as crianças. Hoje em dia, são imensas as marcas que criam calendários de advento que oferecem tudo menos chocolate - já pode encontrar à venda calendários com produtos de beleza, meias, chá, maquilhagem, joalharia, velas, entre muitos outros. Contudo, melhor do que comprar um calendário de advento, é oferecer um feito por si. Pense no seu parceiro e junte 24 itens alusivos aos seus gostos e interesses, desde snacks e bolachas, bebidas, a fotos vossas e merchandising de filmes e séries. Pode dar-lhe diariamente cada um dos artigos ou reuni-los a todos numa caixa e numerá-los conforme o dia do mês. O melhor desta prenda é que, por ser personalizável, é única, adequa-se a qualquer orçamento e é impossível de não ser apreciada.

Patinagem no gelo

Patinar no gelo em casal é um daqueles cenários mágicos que se veem em qualquer filme de Natal romântico. Porém, não deve mantê-lo no ecrã! Se a sua cidade dispõe de um ringue de patinagem no gelo, aproveite-o com o seu mais que tudo. Calcem os patins e deslizem de mãos dadas ao som dos risos das pessoas ao vosso redor. Não sabe patinar no gelo? Perfeito! O risco de cair torna tudo mais divertido e, assim, tem mais uma razão para dar a mão ao seu parceiro. Depois de umas voltas no ringue, leve o seu amor a beber um bom chocolate ou vinho quente.

Karaoke

Não há ninguém que não conheça pelo menos um êxito de Natal. Desde os clássicos cantados por grandes vozes dos anos 40, 50 e 60, até às canções mais recentes de artistas que vão sendo repetidas ano após ano na rádio, todos sabemos as letras dos principais hits natalícios. Nesse sentido, na noite da consoada, enquanto espera pelo Pai Natal, ponha os seus pulmões à prova e desafie os dotes musicais da sua alma gémea numa sessão de karaoke de Natal. "All I Want For Christmas" (Mariah Carey), "Last Christmas" (Wham), "White Christmas" (Bing Crosby) e "Let It Snow" (Dean Martin) são apenas alguns exemplos.

Maratona de filmes de Natal

Esta atividade pode até parecer um cliché, mas tal como todos os clichés, não pode fazer falta na noite de Natal. Aconchegue-se ao seu amor no sofá e, enrolados por uma manta bem quentinha, disfrutem dos clássicos natalícios do cinema, enquanto bebem um chá de gengibre e especiarias. No topo da lista do Felizes.pt estão: "Natal Radical" (2004), "Um Conto de Natal" (1984), "Uns Sogros de Fugir" (2008), "Last Christmas" (2019) e, claro, "Sozinho em Casa" (1990).

Carta de amor

Além do presente que já vão dar um ao outro, troquem ainda uma carta de amor. Este tipo de prenda é o mais especial e memorável, pois é algo feito com muito carinho e dedicação, e do qual não há como não gostar. Tire tempo para escrever a sua carta e expresse todos os seus sentimentos pelo seu parceiro, demonstrando como é importante tê-lo na sua vida e de que forma se complementam. Caso não se ajeite tão bem com as palavras, mas sabe desenhar, por exemplo, ilustre o vosso amor desta maneira criativa e não menos romântica. O importante é a intenção e garantir que a outra pessoa, ao abrir a sua carta, perceba como contribui para a sua felicidade.

Escapadela romântica

Apesar de se basear muito em tradição, a comemoração do Natal nem sempre tem de ser tradicional. Uma escapadela romântica é uma excelente alternativa para os casais que pretendem passar esta época apenas um com o outro. São vários os destinos que apostam nesta altura para receber visitantes, como a Lapónia (Finlândia), Paris e Alpes (França), Viena (Áustria), Nova Iorque (EUA) e o Porto (Portugal). Seja onde for, aproveite esta viagem para relaxar e focar-se somente na sua relação.

O Natal é uma época mágica, que preconiza a união, o amor ao próximo, a entreajuda e a felicidade. Por essa razão, é celebrado de diferentes formas pelo mundo inteiro, conforme as tradições, as crenças e os valores de cada um. Siga as sugestões do Felizes.pt e experimente uma nova maneira de comemorar esta festividade com o melhor presente de todos: a sua alma gémea.