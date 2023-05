Inspirada pelo Algarve, a marca portuguesa de Slow Living SPRY decidiu apostar numa linha desportiva que prestasse homenagem à beleza, cores e texturas tão características desta região a sul de Portugal.

Para isso associou-se ao Vila Vita Parc, um resort de cinco estrelas em pleno território algarvio, que ajudou no processo de criação desta coleção que oferece peças seamless, confortáveis, resistentes e fabricadas de forma sustentável, podendo ser usadas em qualquer prática desportiva.

Um dos destaques desta linha, composta por conjuntos de soutien e leggings de diferentes cores, é a qualidade do material e o facto de ser antibacteriano e hidrófilo, ajudando a controlar o odor corporal e mantendo o corpo seco.

“Trabalhámos em conjunto nesta coleção, combinando as nossas formas com a espontaneidade e as cores distintas do Algarve. Destaque para os Bras e Leggings nas cores, Verde Greener Pastures – Musgo, Vermelho Poppy Red– Falésia, e Azul Porcelain Blue – Brisa. Tomámos como inspiração os valores das duas marcas, em que a verdadeira definição de

bem-estar é sentir-se confortável consigo mesmo, ao cuidar da sua beleza interior e espiritual”, afirma Rita Varela, fundadora da SPRY, em comunicado.

A coleção está disponível, em exclusivo, nas lojas V-Life, do Vila Vita Parc.