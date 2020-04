A "Social Distance Social Club", uma nova marca de streetwear criada em Los Angeles, Califórnia, por dois jovens empreendedores, e lançada na sexta-feira passada, 17 de abril, alcançou vendas recordes.

A nova coleção de roupa foi criada para aumentar a consciencialização sobre a importância do Distanciamento Social na era da COVID-19 e, ao mesmo tempo, arrecadar dinheiro para a World Central Kitchen.

A coleção atual consiste em t-shirts, hoodies, máscaras, crop e tank tops, com uma mensagem direta: "Distanciamento social salva vidas".

Máscara facial créditos: 'Social Distance Social Club'

A paixão por criar esta marca e coleção surgiu da frustração dos dois jovens empresários com as mensagens mistas da comunicação social e do governo sobre a importância do distanciamento social para achatar a curva da COVID-19.

Os fundadores da marca têm amigos próximos a trabalhar na indústria da restauração e na área da saúde, dois dos setores mais atingidos pela pandemia do COVID-19. Ambos entendem os desafios que os restaurantes estão a enfrentar e os sacrifícios que os profissionais de saúde do país estão a fazer.