A OPI inspirou-se no famoso metaverso para criar a sua nova coleção de vernizes, batizada de Me, Myself and OPI, e que oferece uma gama de cores ideais para esta primavera.

Como forma de incentivar os seus clientes a expressarem a sua identidade através das unhas e do nail art, a marca americana apostou numa coleção composta por 12 tons que se dividem entre os pastel e alegres, como é o caso do amarelo, tangerina, melão, turquesa ou vermelho cereja.

Aqui também é possível encontrar diferentes acabamentos, como os cremosos, perolados e brilhantes, onde se incluem Pink in Bio, Switch to Portrait Mode, I Meta My Soulmate, Data Peach e Spring Break a Internet.

"A cor das unhas oferece uma maneira fácil e versátil de expressar a sua personalidade", diz Suzi Weiss-Fischmann, co-fundadora da marca, em comunicado sobre este lançamento. "Com a Me, Myself e OPI, fazemos um convite a quem se queira juntar a nós no metaverso - ou como costumamos dizer no colorverse - onde podemos ser quem quisermos – e o único limite é a nossa própria imaginação."

Os tons da coleção Me, Myself e OPI estão disponíveis em duas fórmulas: a Nail Lacquer, rica e pigmentada, e o Infinite Shine, com um acabamento de alto brilho.