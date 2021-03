Nesta estação, a Vans faz parceria com a lendária marca de BMX, SE Bikes, para uma coleção que celebra a cultura Bike Life e honra os legados de ambas as marcas.

A coleção Vans x SE Bikes traz a marca SE para a silhueta Style 36 da Vans – o antepassado (modelo de 1978) dos Old Skool atuais, que estreou agora as icónicas tiras laterais da marca.

Disponível em três cores diferentes, tem detalhes em checkerboard refletor e desenhos nas paredes laterais que destacam algumas das bicicletas mais populares da SE.

Para os mais pequenos ciclistas que preferem colocar de lado os atacadores, esta coleção também tem uma versão de velcro do moderno Old Skool, num esquema de cores invertido em racing red e plume, disponível também em tamanhos de criança.

A liderar a coleção de vestuário está uma t-shirt gráfica no mesmo esquema de cores, com um logótipo da colaboração entre a SE e a Vans "Off The Wall”.

A mala Mini Ward Cross Body a combinar mantém as mãos livres dos praticantes, enquanto uma faixa checkerboard refletora 3M abaixo do fecho, termina o modelo.

O mesmo padrão em checkerboard refletor está presente numa t-shirt de manga comprida e num boné estilo Camper, enquanto um calção em algodão, uma sweatshirt de manga comprida e uma camisola com capuz completam o visual.

A coleção Vans x SE Bikes está disponível em retalhistas Vans selecionados e em sebikes.com a partir desta semana.