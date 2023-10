Niuka Oliveira, vencedora do Prémio ModaLisboa x Tintex Textiles, apresentou a sua coleção na sexta-feira na ModaLisboa.

"Perspective" é uma coleção que faz a reflexão das aprendizagens obtidas pela designer durante o processo criativo da coleção, desafiando o medo do julgamento e a batalha interna com os próprios limites que se impõe. A proposta passa pela desfragmentação de algumas ideias e dúvidas sobre a identidade. Tem como principal objetivo a confiança de arriscar no desconhecido, abordar novos pontos de vista e olhar para os desafios de um outro prisma. O envolvimento com todo o ambiente da produção das malhas na Tintex Textiles fez com que se criasse uma conexão especial entre este material e a Designer, que se permitiu a dar espaço a essa matéria-prima tão fluida e inconstante para entender quais eram as mensagens, e o que é que a coleção estava a transmitir por si só. Perspective surge como um ponto de partida para novas abordagens e pontos de vista, reflete a conexão da essência de cada indivíduo, e os desafios que cada um se propõe a si mesmo e à sua individualidade. Veja as fotos do desfile





























Quem é Niuka Oliveira?

Niuka Oliveira (São Tomé e Príncipe, 1999) estudou na Escola Artística e Profissional Árvore, no curso Técnico de Design de Moda, em 2015.

Em 2018, ingressou no curso de Design de Moda, no Modatex Porto, onde teve a oportunidade de explorar as várias vertentes da moda e do design, abrir novos horizontes e iniciar a busca pela sua identidade enquanto criadora.

Enquanto estudante participou em vários concursos internacionais como o Euroskills (Áustria, 2021), onde conquistou o 3º lugar, e o Worldskills Competition Special Edition (Finlândia, 2022).

ModaLisboa até domingo