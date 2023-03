“Estou muito feliz e muito realizada.” É com um brilho nos olhos e sorriso de orelha a orelha que Niuka Oliveira fala com o SAPO Lifestyle minutos após ser anunciada como uma das vencedoras da fase final da competição Sangue Novo. Self Knowledge foi o nome escolhido para a sua coleção que foi apresentada esta sexta-feira no arranque da 60ª edição do certame e lhe valeu o prémio ModaLisboa x Tintex Textiles.

Esta coleção é um reflexo de tudo aquilo que sentiu nos meses após a conclusão do seu curso académico, marcados por alguns momentos de dúvidas e incertezas em relação ao seu futuro, e que foi registando no seu sketchbook. “Decidi abordar esse conceito porque acho que é muito importante falarmos sobre as nossas emoções e não as guardarmos para nós”, explica a jovem de 23 anos formada em design de moda pela Modatex.

Essa partilha de emoções em forma de ilustrações serviu-lhe de base para a criação da sua coleção composta por cinco looks. “Fui-me exprimindo no meu sketchbook e quis transpor isso para as peças, daí os meus coordenados terem muitos estampados manuais. Eu imaginei o tecido como se fosse uma folha em branco, que eu mesma pudesse pintar e colocar todas as minhas frustrações”, refere sobre os coordenados de base branca com apontamentos de cor que se dividem entre o preto, o vermelho e o azul. “Aprendi muito com esta coleção e descobri coisas sobre mim mesma que não fazia ideia.”

Questionada sobre as expectativas do ModaLisboa x Tintex Textiles, a jovem designer refere que este prémio vai ajudá-la não só a aperfeiçoar as técnicas de estampadaria e tingimento, como a conhecer melhor os tecidos e os materiais com que irá trabalhar futuramente. Recorde-se que esta distinção vai permitir que frequente uma residência artística de três semanas na Tintex Textiles, onde irá desenvolver uma coleção-cápsula com recurso a esses materiais, e que será apresentada na plataforma Workstation da próxima edição da ModaLisboa.

Apesar de não esconder a ambição de criar uma marca com o seu nome, Niuka Oliveira tem consciência de que precisa de amadurecer enquanto designer e mulher para que isso aconteça. O próximo passo é correr mundo. “Quero viajar por vários países e conhecer diferentes culturas."

Veja aqui o desfile dos finalistas: