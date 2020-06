São luzes LED de oito cores diferentes, cada uma com a sua ação. O novo dispositivo UFO 2 da Foreo, que incorpora uma tecnologia desenvolvida pela NASA, a agência espacial norte-americana, já à venda em Portugal, potencia a produção de colágeno e de elastina, revitaliza a epiderme, reduz a vermelhidão e combate a acne, aliando a termoterapia e a crioterapia à iluminação de espetro total e às pulsações sónicas, uma tecnologia patenteada pela marca de equipamentos de beleza sueca.

"O novo dispositivo UFO 2 é o único dispositivo de tratamento facial no mercado com o maior número de tecnologias, resultando numa série de cuidados para qualquer necessidade da pele", garante a empresa em comunicado. A luz vermelha diminui a aparência de linhas finas, rugas e outros sinais de envelhecimento. A cor de laranja potencia a circulação sanguínea e devolve luminosidade natural à epiderme. A amarela, aliada das peles sensíveis, combate problemas como a rosácea.

A luz verde atua nos melanócitos e uniformiza o tom da tez, iluminando até as peles mais baças. Para além dessa ação, suaviza manchas e atenua outras imperfeições na pele. A luz ciano tem um efeito anti-inflamatório que relaxa e acalma a derme. A azul reduz a aparência de imperfeições, combate o microrganismo que potencia o acne, suaviza e reduz as inflamações da pele. A roxa diminui as linhas finas de expressão e melhora a luminosidade da tez. "Ajuda a regeneração da pele, o que pode ser especialmente interessante após um tratamento facial estético-médico ligeiramente mais invasivo, como os preenchimentos, por exemplo", informa a marca.

A luz branca tonifica e melhora a firmeza da epiderme, proporcionando um efeito antienvelhecimento. "Descongestiona, diminuindo o inchaço das bolsas e a pele fica mais lisa", refere ainda o comunicado de imprensa da Foreo. O UFO 2 pode ser usado com as 13 máscaras da marca. "Dependendo da que escolhemos, vamos beneficiar dos efeitos de uma ou mais luzes LED e, adicionalmente, das variações de temperatura e das diferentes intensidades das pulsações sónicas", esclarece Marcela Argandoña.

Essa ação conjunta fará com que "os ingredientes ativos penetrem em profundidade na pele em tempo recorde, em 90 ou em 120 segundos, ao invés dos 20 minutos exigidos pela maioria das máscaras de rosto", sublinha a especialista em cuidados de pele da marca escandinava. O UFO 2 custa 279 € e pode ser adquirido online em Foreo.com, nos sites e nas lojas físicas da Sephora e da Douglas e em Skin.pt e em Sweetcare.com. O preço dos 13 packs de máscaras oscila entre os 9,99 € e os 99 €.