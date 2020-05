À semelhança do que já aconteceu o ano passado, Diana Chaves volta a dar a cara pela gama de protetores solares Anthelios de La Roche-Posay. "A proteção solar sempre foi uma das minhas maiores preocupações, não só ao nível da saúde, mas também de beleza. Comecei desde cedo a habituar-me a colocar protetor solar antes da maquilhagem e ao longo do dia, para prevenir manchas e rugas", confidencia a atriz e apresentadora de televisão lisboeta de 38 anos.

"E agora, mesmo estando mais em casa, continuo a não descurar este passo, que procuro transmitir sempre à minha família", garante a artista. "Identifico-me muito com a La Roche-Posay e desde que o meu dermatologista me recomendou Anthelios que esta passou a ser a escolha do meu dia a dia e na qual confio verdadeiramente. Por isso não podia estar mais feliz por continuar esta ligação com a marca, mesmo que este venha a ser um verão diferente", refere.

"Quando associamos a nossa imagem pública a determinadas marcas, há coisas que são fundamentais e uma delas é a identificação com o produto. Quando isso acontece, é perfeito! Eu uso esta marca há anos, desde miúda... Acredito piamente nos seus valores", admitiu Diana Chaves, em entrevista, ao Modern Life/SAPO Lifestyle. As fotografias promocionais da campanha nacional de 2020, que pode ver na galeria de imagens que se segue, têm sido (muito) elogiadas.

Entre as novidades que Diana Chaves irá promover incluem-se o Anthelios Mineral One SPF50, "a primeira proteção mineral diária para pele sensível que utiliza apenas um filtro UV mineral para uma proteção de amplo espetro", informa a marca. O Anthelios Spray Invisível SPF50 e o Anthelios Spray Invisível SPF30 surgem renovados, com uma fórmula melhorada, mais resistente à água, à areia e à transpiração e agora com acabamento invisível que não mancha.

Anthelios KA+ SPF50, outra das novidades, é uma "solução especializada para uma pele com elevado risco de exposição quotidiana aos raios ultravioleta, com uma fórmula com a tecnologia Cellular-Defence, uma combinação única de filtros solares fotoestáveis e patenteados. É um protetor solar fácil que ajuda a prevenir danos celulares induzidos pelos raios UV. Apazigua e restaura a barreira cutânea e é resistente à água", informa a La Roche-Posay em comunicado.