Lançado em outubro do ano passado, esgotou em três dias, mas está finalmente de regresso ao mercado mundial. Uma embalagem de 30 ml de Resurfacing Compound, um sérum anti-acne da marca U Beauty, custa 136 € mas o preço não parece ser um problema para os milhares de consumidores que adquiriram o produto o ano passado. Para além de reduzir borbulhas e marcas no rosto, o novo dermocosmético, atenua as rugas, hidrata a tez e repulpa a epiderme.

"Foram precisas nove formulações para conseguir o produto final", revela Tina Craig, a fundadora da marca, uma influenciadora digital de ascendência asiática que sempre teve a ambição de vir a desenvolver uma linha de cosmética. Vítima de rosácea e de dermatites na adolescência, a empreendedora norte-americana desenvolveu o popular sérum Resurfacing Compound, que integra uma molécula chamada Siren, em parceria com um laboratório de cosmética italiano.