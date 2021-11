Nomeada uma das 67 mulheres que estão a mudar o mundo, Emma Dabiri, escritora, apresentadora e ativista, anuncia este feito enquanto usa o colar da marca portuguesa Wonther, com a sua inicial.

A plataforma The Female Lead lançou a sua segunda edição, onde dá destaque à história das várias mulheres inspiradoras da atualidade.

A publicação We Rise By Lifting Others, elege as histórias das mulheres que estão a mudar o mundo, e é distribuída gratuitamente pelas escolas. Mulheres como a laureada nobel Nadia Murad, a futebolista Liv Cooke, a primeira-ministra Australiana Julia Gillard, ou a fundadora do movimento Me Too, Tarana Burke, entre outras, incluindo a escritora e ativista Emma Dabiri foram eleitas para esta segunda edição especial.

No anúncio de Emma nas suas redes sociais pode ler-se: “Sinto-me incrivelmente honrada por ser incluída entre as 67 mulheres que estão a mudar o mundo …”.

Fã da marca portuguesa, há cerca de um ano que Emma Dabiri usa a sua inicial – Initial E Necklace, criada pela marca, em vários eventos e o evento da “The Female Lead” não foi exceção.

créditos: Wonther

Olga Kassian, fundadora da Wonther, refere: “Somos uma marca feminista, inclusiva, e temos muito orgulho em quem nos usa. No caso da Emma, é um momento mesmo muito especial para nós, porque ela representa tudo em que acreditamos: inclusão, feminismo e força.”