Durante dois dias, todos aqueles que se deslocarem até à FV Concept Store na EmbaiXada vão poder conhecer as mais recentes novidades outono/inverno de algumas das marcas portuguesas de maior sucesso do mundo digital.

Para além das habituais marcas residentes, no fim de semana de 5 e 6 de novembro o espaço gerido e curado por Fernanda Velez vai contar com a presença de nomes como Buzina, Misses White, Chicca Store, Shaeco, Crismaria, Oursins, Lemon Hair Lovers e Loacker.

Naquela que é a terceira edição deste evento, a influenciadora vai ainda apresentar, em primeira mão, a nova coleção da sua marca de roupa, FV THE BRAND. Esta linha, criada especialmente para a mulher moderna, será composta por peças de linhas intemporais e para ocasiões festivas.

O Winter Pop Up Shop & Drinks vai ter lugar entre as 10:00 e as 19:00.