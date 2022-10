Eisenberg Paris apresenta dois novos desodorizantes perfumados

"Os novos cuidados J’OSE e I AM contam com uma fórmula inovadora e delicada para a pele e para o planeta, que neutralizam os odores da transpiração, sem bloquear o seu processo, e garantem proteção e eficácia durante 24 horas", informa a marca de dermocosmética francesa em comunicado.

"Elegante e sensual", o desodorizante perfumado J’OSE "difunde uma bruma aérea que intensifica e prolonga o rasto singular das notas hipnotizantes do perfume icónico da marca". "Utilizado sozinho ou em complemento da sua Eau de Parfum, conseguirá obter um gesto de frescura eficaz e de longa duração", acrescenta.

O I AM foi "pensado nas mulheres mais sedutoras", refere a marca francesa. "O desodorizante I AM recria, em perfeita harmonia, as notas florais, frutadas e especiadas desta fragrância luminosa", indica, sendo que este produto também pode ser usado em conjunto com a sua Eau de Parfum.