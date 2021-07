Criar uns ténis leves, intemporais e versateis, sem descurar o conforto e a performance. Foi este o objetivo da marca ON durante o processo de criação dos THE ROGER.

Inspirados no ténis, os modelos The Roger Advantage (€149,95) e The Roger Centre Court (€199,95) são o resultado da combinação entre tecnologia suíça e a experiência de alto desempenho de um dos melhores tenistas do mundo, Roger Federer.

Foi no On LAB que a marca desenvolveu, no segredo dos deuses as duas tecnologias patenteadas pela On que dão mérito a todas as coleções e que se encontram nestas duas versões: a CloudtechTM (uma sola altamente adaptável que reduz a fadiga muscular, diminui os batimentos cardíacos e que reage ao estilo de corrida de cada um) e a SpeedboardTM (uma placa rígida igualmente localizada na sola, que dispara como um arco para converter o impulso em ainda mais movimento para a frente, dando a sensação de correr nas nuvens).

Recorde-se que a On é uma marca que nasceu nos Alpes Suíços em 2010 para revolucionar a corrida, com um design único e atributos premium. Cedo atraiu a atenção de atletas profissionais, como foi o caso de Roger Federer que, em 2019, se tornou parceiro de negócios da marca e com quem tem vindo a desenvolver produtos com a sua assinatura.

Os modelos estão à venda nas lojas Sportino, na Janes Concept Store, em Braga, e na Porta 188 Sneaker Boutique, no Porto.