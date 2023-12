Se todos os anos faz questão de celebrar o Natal com um look à medida, a Intimissimi tem uma coleção natalícia que pode ser mesmo aquilo que procura. De forma a adaptar-se ao estilo e ao mood com que cada cliente vive esta época do ano, a marca dividiu este lançamento em três segmentos: corsetry, bodymania e nightwewear.

"A campanha de Natal, que é protagonizada num luxuoso comboio temático, conta a história da jornada das mulheres Intimissimi que, na sua elegante lingerie, partilham diferentes momentos de festividade e entusiasmo, seja a acordarem na manhã de Natal, trocarem presentes, partilharem o tradicional jantar celebrativo ou a prepararem-se para as divertidas festas de final de ano", refere a marca italiana sobre a Christmas Collection.

A coleção corsetry é composta por diferentes conjuntos de lingerie de renda, veludo e franjas em strass que prometem não deixar ninguém indiferente devido à elegância e sofisticação. Os bustiers e corpetes em veludo são outras das peças-chave desta linha e que podem ser usados com um look mais casual para uma saída à noite.

Tal como o próprio nome indica, a gama bodymania tem como peça principal os bodies, disponíveis em versões de manga comprida, com uma manga ou cruzado à frente, onde as transparênicas se juntam ao lurex e vão adicionar um toque de glamour ao seu outfit natalício.

Se gosta de passar o Natal confortável, pode sempre apostar numa das opções de nightwear da marca. Aqui tanto vai encontrar as opções de pijama mais tradicionais, onde se inclui padrões como o tartan vermelho, jacquard e com bonecos, como opções mais elegantes e sofisticadas, onde a seda está em destaque.

O vermelho, o preto e o azul meia-noite são os cores predominantes deste lançamento que já está disponível online.