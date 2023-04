Carina Caldeira voltou a unir-se à ESC para um relançamento muito especial: a famosas Glitter Pink Boots. Inicialmente lançadas em 2021, estas botas fizeram tanto sucesso entre o público feminino que a marca portuguesa de slow fashion decidiu apostar numa segunda edição.

Estas botas texanas destacam-se por combinar o cor de rosa e o metalizado, resultando num modelo de calçado que não vai deixar ninguém indiferente. Fabricadas 100% em pele, as Glitter Pink Boots têm um salto de seis centímetros, conferindo um pouco de altura a todas as glitter girls, ao mesmo tempo que dão um toque cool e colorido aos looks mais básicos.

“Quando um produto regressa é a maior prova de sucesso. As botas rosa são muito especiais para mim, foram o meu primeiro lançamento em colaboração com a ESC. Passados dois anos continuam a pedir-me que voltem nas minhas redes sociais. São sem dúvida um must-have para qualquer estação”, refere a apresentadora de televisão em comunicado sobre o best seller desta parceria.

A reedição das Glitter Pink Boots (130€) ja´está disponível nas lojas físicas ESC e online.