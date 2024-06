Cristiano Ronaldo Discover é uma das últimas novidades do mundo da perfumaria a chegar às lojas e que conta com a assinatura do futebolista português.

Esta eau de toilette masculina, lançada oficialmente esta terça-feira e à venda em exclusivo na Perfumes & Companhia, foi criada para refletir parte da jornada inspiradora de Cristiano Ronaldo, marcada pelo seu dinamismo, ousadia e coragem.

"Cristiano Ronaldo Discover é um verdadeiro impulsionador da autoconfiança, revigorante e animado, para todo o homem que deseja seguir o caminho de Cristiano e assumir novos desafios", diz o perfumista Nicolas Bonneville sobre o conceito por detrás desta criação.

Para esta novidade, que é a terceira fragrância da Coleção 7, a marca apostou num aroma fresco e cítrico onde as notas frutadas (laranja, limão e mandarina) se misturam com aromas mais frescos (sálvia e lavanda) e amadeirados (vetiver).

"As pessoas muitas vezes me perguntam qual é a chave do meu sucesso. Estar aberto a novas oportunidades e abraçar o desconhecido levou a encontros notáveis e me ensinou lições valiosas ao longo do caminho. Com a minha nova fragrância, quero compartilhar com vocês a combinação de coragem, confiança e positividade que pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos", disse Cristiano Ronaldo em comunicado sobre a curta-metragem “Shadowplay” produzida para este lançamento.

O amarelo foi a cor escolhida para o frasco desta fragrância masculina disponível em três tamanhos: 30ml, 50ml e 100ml.

Com preços entre os 39 e os 70 euros, Cristiano Ronaldo Discover Eau de Toilette já está à venda em exclusivo nas lojas Perfumes & Companhia.