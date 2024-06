Estilo Clássico/Elegante

- Um colar de pérolas pode ser o ponto fulcal de um look clássico. Combine-o com brincos de pérolas simples e uma bracelete ou pulseira fina para um visual sofisticado.

- Um relógio de estilo vintage de família pode adicionar um toque de elegância a qualquer conjunto. Use-o sozinho ou em combinação com uma pulseira delicada.

Estilo Boho/Boémio

- Misture e combine diferentes joias de família para um visual descontraído e boémio. Combine um colar de pérolas com uma pulseira de prata antiga e anéis empilhados para um visual eclético.

- Use um relógio de estilo vintage com uma pulseira de couro ou tecido para um toque boho-chic.

Estilo Minimalista

- Opte por joias de família mais simples e delicadas, como um anel de ouro com uma única pedra preciosa ou uma pulseira fina com um pingente discreto.

- Um colar de pérolas de comprimento curto e delicado pode ser usado sozinho para um visual minimalista e elegante.

Estilo Moderno/Tendência

- Misture joias de família com peças mais modernas e contemporâneas para um visual atualizado. Experimente combinar um colar de pérolas com uma bracelete de metal com design geométrico.

- Aposte num relógio de estilo clássico com um colar de pingente moderno para um contraste interessante.

Estilo Vintage/Retro

- As joias de família vintage são perfeitas para este estilo. Use um colar de pérolas de várias voltas com um vestido retro ou um conjunto de saia lápis e blusa.

- Combine um relógio antigo com anéis de estilo vintage para um look retro completo.