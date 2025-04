Colares grandes: o destaque de qualquer visual

Os colares maxi podem ser usados como a peça central de qualquer look. Se o colar for grande e chamativo, aposte em peças mais neutras ou monocromáticas para equilibrar o outfit. Mas, para quem gosta de ousar, é possível combiná-lo com estampados, criando contrastes surpreendentes. A ideia é brincar com texturas e cores sem medo de errar.

Anéis imponentes: um toque de poder

Os anéis maxi podem ser usados sozinhos ou juntamente com outras opções mais pequenas. Escolha um anel grande como protagonista e combine-o com peças mais delicadas para um equilíbrio elegante. Já para um visual mais ousado, deve apostar em vários anéis grandes, criando uma sobreposição de estilos e materiais.

Brincos maxi: leveza no exagero

Os brincos grandes são perfeitos para transformar um look básico em algo especial. Os modelos coloridos ou com design geométrico combinam muito bem com coques altos ou cabelo preso, deixando-os em evidência. Se optar por uns brincos maxi, o ideal é deixar o colar de lado para evitar excessos.

Pulseiras volumosas: muitas camadas e toque charmoso

As pulseiras largas ou em camadas têm o poder de adicionar um toque sofisticado e moderno a qualquer visual. Misturar diferentes materiais, como metais, pedras e tecidos, é uma ótima estratégia. Estas peças combinam tanto com vestidos elegantes como com casacos de pele, criando um contraste moderno e cheio de estilo.

Acessórios coloridos: uma forma de quebrar a seriedade

As cores vibrantes são a arma rperfeita para iluminar outfits mais sóbrios. Um look preto ou neutro ganha vida com acessórios coloridos. Neste caso a dica principal é não ter medo de misturar tons complementares para um resultado único e cheio de personalidade.

Equilíbrio é fundamental

Maximalismo não significa usar tudo ao mesmo tempo. "Escolha uma peça como foco e harmonize com as restantess. Outra sugestão é apostar em peças artesanais ou sustentáveis, que carregam autenticidade e ajudam a contar histórias, alinhando estilo e responsabilidade ambiental", explica a designer de joias Mônica Rosenzweig que tem um atelier no Estoril.

Por fim, pode sempre inspirar-se no estilo retro: acessórios maximalistas remetem para a exuberância dos anos 1980 e 1990, sendo uma forma de criar uma nostalgia moderna. "O maximalismo é, acima de tudo, uma celebração da criatividade e da autoexpressão", completa.