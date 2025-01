Decote em V

Este decote é ideal para alongar a silhueta e colares que sigam a mesma linha ajudam a potencializar esse efeito. Correntes longas ou colares em formato de V são perfeitos. Modelos com pendentes que terminam na altura do decote atraem o olhar para o centro do corpo, criando um visual elegante e equilibrado.

Gola alta

Decotes mais fechados, como a gola alta, pedem colares longos que tragam fluidez ao look. Maxi colares ou peças em camadas criam um contraste interessante com a gola e ajudam a alongar a silhueta. A ideia é equilibrar a rigidez da gola com a leveza de um acessório mais longo.

Decote redondo

Os decotes redondos combinam bem com colares que sigam a forma circular deste tipo de decote. Modelos curtos ou médios, com pendentes discretos, são ideais. Evite colares muito longos, que podem desiquilibrar o look mais suave que este tipo de decote oferece.

Decote à barco

Como o decote à barco é horizontal e mais fechado, a escolha certa são colares longos ou em camadas, que ajudem a alongar o pescoço. Pendentes discretos também funcionam bem neste caso, desde que não sobrecarreguem a área dos ombros. A ideia é criar uma linha vertical que contraste com o decote.

Decote quadrado

Decotes quadrados e com linhas geométricas ficam bem com colares curtos e com linhas mais retas. Gargantilhas e colares que tenham formas quadradas ou retangulares harmonizam bem com a geometria do decote, adicionando um ar sofisticado ao look.

Decote cai-cai

Para o decote cai-cai, a melhor opção são colares curtos ou gargantilhas que fiquem na altura do pescoço, destacando o colo e parte superior do peito sem competir com a linha reta do decote. Um colar statement curto também funciona bem, criando um ponto de foco sem sobrecarregar o visual.

Gola assimétrica

Para golas assimétricas, o melhor é evitar colares. Como a assimetria da peça já é um ponto de destaque, adicionar um colar pode criar um visual desequilibrado. Neste caso, opte por brincos chamativos ou longos, que ajudam a atrair a atenção para o rosto e equilibram a composição de maneira elegante e moderna.

Dicas extras

Mônica Rosenzweig lembra ainda que colares mais chamativos podem funcionar bem em eventos informais ou noturnos, enquanto peças discretas combinam melhor com ocasiões formais.

"Combine o material e o estilo do colar com o resto dos acessórios, como brincos e pulseiras, para criar um look harmonioso e coeso", destaca a designer de joias.

Saber combinar colares e decotes é um truque de estilo que valoriza qualquer outfit, destacando a beleza natural de cada pessoa e dando aquele toque de elegância em qualquer ocasião.