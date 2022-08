The Body Shop revelou duas novas adições à linha Musk que chegou ao mercado pela primeira vez em 1981 e tornou-se na primeira fragância sintética e cruelty-free da marca. O Blue Musk e o Blue Musk Zest destacam-se por serem duas fragrâncias gender-free, ou seja, tanto podem ser usadas por homens como por mulheres.

Se gosta de aromas frescos e cítricos, o Blue Musk Zest pode ser uma boa opção. Este Eau De Toilette (29.00€ /60 ml) contém notas de toranja, erva-príncipe, gerânio e almíscar que também estão presentes no Hair & Body Wash (9.00€ /250 ml) e Roll-On Anti-Transpirante (7.00€/50 ml). Este último produto destaca-se pelo facto de ser antitranspirante e ter uma secagem rápida.

O Blue Musk (29.00€ /60 ml) é uma fragrância que dá nas vistas ao misturar notas de lavanda fresca, gerânio, sândalo e almíscar sendo ideal para os fãs de algo mais aromático e amadeirado. Tanto a Eau De Toilette e o Body Mist (14.00€/100 ml) contêm na sua lista de ingredientes o óleo natural de vetiver do Haiti proporcionando um aroma suave, aromático e amadeirado.

Ambas as fragrâncias podem ser complementadas por um Hair & Body Wash enriquecido com aloé vera orgânico que limpa suavemente o corpo e o couro cabelo, ao mesmo tempo que proporciona hidratação e um leve aroma. A embalagem deste produto é produzida a partir de plástico 100% reciclado, incluindo plástico reciclado de Comércio Justo com Comunidades da Índia.

Descubra toda a coleção, aqui.