Formado em design de produto e pós-graduado em negócios digitais, Tiago Lemos, 31 anos, é diretor criativo da Deeply, marca portuguesa de fatos de surf, que agora também conta com uma coleção de vestuário. A "From the Water", que é composta por nove peças unissexo, fit loose e cores sóbrias que, entre sweatshirts e t-shirts, oferece opções de meia estação e para a estação quente.

"A minha história com a Deeply começou quando estava a desenvolver a minha tese de mestrado", partilha o diretor criativo ao SAPO Lifestyle, explicando que, nesta altura, deparou-se com projetos "demasiado académicos" que o levaram a procurar outras opções, uma vez que não correspondiam ao que ambicionava fazer. Deste modo e porque sempre teve uma ligação com o surf, decidiu contactar a marca nacional com a expetativa de desenvolver um projeto com "uma vertente mais prática e próxima da indústria".

Diz-nos que a recetividade foi "muito positiva" ao ponto de lhe conferir a oportunidade de desenvolver uma mochila técnica para viagens de surf. A mochila acabou por chegar ao mercado e por conquistar um prémio de inovação da SONAE.

"Mais tarde vim a ser convidado a entrar na equipa Deeply", explica o diretor que já havia colaborado como freelancer com algumas das maiores marcas portuguesas de moda na conceção de campanhas de vídeo e outros conteúdos.

Tiago Lemos, diretor criativo da Deeply créditos: DR

De submarca à independência

A deeply, que nasceu em 2004 com um pequeno grupo de surfistas portugueses, teve um percurso fora do comum. "Cresce dentro de um grande retalhista português," – a Sonae – "com uma perceção de marca branca e com uma vasta gama de produtos", recorda Tiago, acrescentado que "com o passar dos anos, foi conquistando espaço no mundo do surf e, através do trabalho desenvolvido internamente e com a ajuda de atletas, foi ganhando respeito pela qualidade dos seus fatos de surf, o que foi gerando mais interesse à sua volta".

É há cerca de três anos que se tornou numa empresa independente e passou por uma grande reestruturação. "O grande foco foi mudar a perceção" da sua identidade, revela o diretor. "Para isso, apostámos na nossa principal gama de produto, focando em princípios de design e ciência de materiais para conseguir produtos fiáveis, duráveis, confortáveis e que fossem o mais sustentável possíveis", complementa, dando como exemplo a introdução do mineralprene, em todos os fatos, que é "um neoprene feito através de restos de conchas de ostras e pedra calcária".

Da água para a terra

É também sob esta filosofia, de respeito pelo meio ambiente, que nasce a coleção de roupa. "From The Water" apresenta peças em algodão e aposta em cores da natureza como o azul e o caqui. Algumas t-shirts mergulham nos oceanos e na história da empresa para colocar, em estampagem, pedra calcária e conchas de ostra desperdiçadas, ingredientes fundamentais na composição do mineralprene, material dos fatos de surf.

A nova linha têxtil da marca rompe com o que foi feito no passado e reforça uma nova estratégia da Deeply. A coleção é composta por peças para o dia a dia, num estilo descontraído que prima pela qualidade e durabilidade dos materiais.

"Com a experiência adquirida nos últimos anos, sentimos que chegou o momento de voltar a introduzir uma coleção de roupa na nossa gama de produto", comenta Tiago Lemos que assegura que o conjunto segue os princípios de design que têm vindo a aplicar na construção dos fatos de surf. Para o diretor, só assim será possível “continuar o caminho de expansão e internacionalização da marca”.

créditos: Divulgação

From the Water: uma visão jovem de quem cresceu na cidade e está ligado ao oceano

Para além de ajudar a empresa a expandir o seu negócio, "From the Water" quer igualmente representar a visão de uma equipa jovem que cresceu em cidades europeias, mas sempre teve uma grande ligação com o oceano.

"A coleção representa uma fusão entre a moda urbana e a visão da marca sobre o surf ao dia de hoje, pois acreditamos que o surf está a mudar", comenta o diretor criativo. "A intenção é representar um público que vive na cidade, que aprecia bom design, materiais e intemporalidade das peças com um toque de sal", finaliza.

Orgulhoso deste primeiro drop, Tiago Lemos mostra que não vão parar por aqui. Aliás, a próxima coleção está prevista para setembro e vai apostar em peças para a estação fria. "Depois de nos afirmarmos como um player importante no mercado dos fatos de surf, expandir para a gama de produto sem perder a identidade é um passo que me entusiasma bastante e que acredito muito no seu futuro", conclui.