David Catalán estudou na Escola de Artes em Corella, onde se tornou bacharelado em Design de Interiores. Mais tarde frequentou a Escola de Design de La Rioja e a Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos.

Nesta última instituição licenciou-se em Design de Moda e Vestuário. Integrado no núcleo dos últimos finalistas do Concurso Bloom, o criador conta com várias experiências profissionais tendo sido estagiário de Maria Gambina e assistente de moda de Júlio Torcato. David Catalán assumiu posteriormente a direção criativa da sua marca e tornou-se designer de moda da Denim Blue.

O designer já conquistou a melhor coleção e o melhor fato de mulher na New Roots AW13 e o primeiro lugar da Muestra Nacional de Jovenes Diseñadores. Mais tarde, David Catalán viria a ser premiado com o Mediterrâneo Fashion Prize.

Luís Onofre, David Catalán, Hugo Costa, Alexandra Moura, Maria Gambina, Sophia Kah apresentam as suas coleções sábado, o último dia do evento.

O Portugal Fashion tinha em média um orçamento de cerca de 900 mil euros, mas neste e na anterior edição teve um montante disponível de 450 mil euros, um corte justificado com o fim dos fundos europeus do Portugal 2020 e pelo facto de ainda não terem aberto as candidaturas para o Portugal 2030.

A 9 de outubro de 2022, o presidente da ANJE, entidade que organiza o Portugal Fashion, assumia que a iniciativa de moda poderia não se realizar em 2023 por falta de financiamento europeu.